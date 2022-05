Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag Von der Leyen zu Russlands Getreide-Blockade: „Es ist beschämend“

Bundeskanzler Olaf Scholz hat alle Förderländer aufgefordert, ihre Öl- und Gas-Produktion zu erhöhen. „Wir diskutieren jetzt mit all diesen Ländern, die Öl und Gas fördern, und versuchen, sie davon zu überzeugen, ihre Kapazitäten zu erhöhen, so dass dies dem Weltmarkt helfen würde“, sagte Scholz am Dienstag in einem Interview mit der Deutschen Welle mit Blick auf die hohen Energiepreise weltweit. „Wir werden eine sehr schwierige Situation haben, wenn wir uns die Kraftstoffpreise ansehen“, fügte er hinzu. „Es ist offensichtlich, dass es nicht möglich sein wird, sie zu subventionieren, auch nicht auf globaler Ebene.“ Scholz hatte am Sonntag dem Senegal bei einem Besuch zugesagt, bei der Produktion von LNG-Gas zu helfen.