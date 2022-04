Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag Westen sagt in Ramstein neue Waffen für Ukraine zu

Auf einer Konferenz am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz haben westliche Staaten, darunter auch Deutschland, der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesagt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin versprach dort am Dienstag, man werde „Himmel und Erde“ in Bewegung setzen, damit Kiew das bekomme, was es zu seiner Verteidigung brauche. Die Welt sei durch den russischen Angriffskrieg „wachgerüttelt“ worden und mehr als 30 Verbündete und Partner hätten gemeinsam mit den USA bereits militärische Ausrüstung im Umfang von mehr als fünf Milliarden Dollar für die Ukraine zugesagt, sagte Austin.