Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Baerbock zurückhaltend zu Kiews Forderung nach westlichen Kampfjets

Rund 3000 Zivilisten aus Mariupol werden nach Angaben der ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten in Gefängnissen festgehalten, die von prorussischen Separatisten kontrolliert werden. Ljudmilla Denysowa sagte am Donnerstag in sozialen Medien, die Regierung in Kiew wisse von mindestens zwei Gefängnissen in der östlichen Region Donezk, in denen Zivilisten aus der lange umkämpften Hafenstadt festgehalten würden.