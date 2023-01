Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Britischer Geheimdienst: Russland erwägt wohl Einsatz neuester Panzer in der Ukraine

Vor allem die Zuwanderung von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine hat die Bevölkerungszahl in Deutschland auf ein Rekordniveau getrieben. Sie kletterte Ende 2022 auf mindestens 84,3 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. "Damit lebten hierzulande so viele Menschen wie noch nie am Ende eines Jahres." Dies war ein Plus von 1,1 Millionen Personen binnen Jahresfrist. Grund für dieses starke Wachstum ist ein neuer Höchststand bei der sogenannten Nettozuwanderung. Dieser Wert beschreibt den Saldo von Menschen, die zugezogen sind und denen, die das Land verlassen haben.