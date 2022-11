Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Weiter Diskussion um Einschlag in Polen

Bei einem Treffen mehrerer Staats- und Regierungschefs am Rande des G20-Gipels auf Bali verständigen sich die Länder auf die Unterstützung Polens bei der Untersuchung der Explosion. Polen werde dafür sorgen, „dass wir herausfinden, was genau passiert ist“, sagt Biden. „Und dann werden wir gemeinsam unseren nächsten Schritt bei der Untersuchung und dem weiteren Vorgehen festlegen.“ Darüber seien sich alle Teilnehmer einig. An dem Treffen nahmen die Staats- und Regierungschefs aus den Vereinigten Staaten, Deutschland, Kanada, den Niederlanden, Japan, Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien teil. Mit Ausnahme Japans gehören alle, wie auch Polen, dem Verteidigungsbündnis Nato an. Eine Feststellung, dass die Regierung in Moskau die Schuld an der Explosion trägt, könnte den Nato-Grundsatz der kollektiven Verteidigung (Artikel 5) auslösen, wonach ein Angriff auf ein Mitglied des Bündnisses als Angriff auf alle angesehen wird und damit die Beratungen über eine mögliche militärische Reaktion einleiten.