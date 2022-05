Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag UN fordert Freigabe blockierter Getreidevorräte

Die USA planen derzeit nicht, die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank auch zu beschlagnahmen. Das wäre in den USA momentan nicht legal, sagte Finanzministerin Janet Yellen am Mittwoch in Deutschland kurz vor dem Treffen der sieben führenden Industrienationen (G7) in Bonn. Der Westen habe insgesamt rund 300 Milliarden Dollar an Vermögenswerten der Notenbank eingefroren. Die G7-Gruppe will am Donnerstag und Freitag zumindest darüber diskutieren, ob man weitergehen kann – etwa die Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine verwenden. Zuvor sagte Yellen in Bonn vor dem G7-Treffen, die Sanktionen des Westens gegen Russland hätten bereits enorme Auswirkungen. „Russland kämpft mit einer Rezession, hohen Inflation, akuten Herausforderungen in seinem Finanzsystem.“ Außerdem habe Russland Probleme, an Materialien und Produkte zu kommen, die es brauche für die Wirtschaft und den Krieg in der Ukraine.