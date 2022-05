Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Selenskyj sieht feste Sicherheitsgarantien

In den Monaten vor und nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sei es dort außerdem zu einer Reihe weiterer störender Cyber-Aktivitäten gekommen, so Blinken. Die USA hätten festgestellt, dass Russland etwa Schadsoftware wie „Wiper“ in ukrainischen Regierungs- und Privatnetzwerken eingesetzt hätte. „Diese störenden Cyberoperationen begannen im Januar 2022, also vor Russlands illegalem Einmarsch in die Ukraine, und wurden während des gesamten Krieges fortgesetzt“ so Blinken.