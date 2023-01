Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Finnland schickt bislang größte Verteidigungshilfe an Ukraine

Der Westen ändert mit Panzerlieferungen an die Ukraine nach Darstellung der russischen Führung nichts am Verlauf des Konfliktes. Stattdessen würde dies nur weitere Probleme für die Bevölkerung der Ukraine bedeuten, sagt ein Sprecher des Präsidialamtes in Moskau. Zu den Beziehungen zwischen Russland und den USA sagt er, diese seien zur Hälfte der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden so schlecht wie nie. Derzeit gebe es keine Chance auf Verbesserung. Die diplomatischen Beziehungen beider Staaten waren ohnehin belastet. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 und der Konsequenzen daraus haben sie sich noch massiv verschlechtert.