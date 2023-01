Die westlichen Panzer in der Ukraine werden nach Meinung des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew bald „rostiges Altmetall” sein. Die Kampfwagen würden den zerfallenden „künstlichen Staat” Ukraine nicht retten, kommentierte der Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats Russlands. Bei dem Treffen in Lwiw, das nach Medwedews Meinung bald als Lemberg nach Polen zurückkehren werde, seien Panzer wie der Leopard, modernisierte T-72 oder auch britische Panzer „angebetet” worden. „Aber all dieses Eisen wird auf jeden Fall in Kürze zu rostigem Altmetall”, sagte Medwedew.