Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Putin gibt vollständige Eroberung von Mariupol auf

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach wochenlangen Kämpfen die vollständige Eroberung von Mariupol vorerst aufgegeben. Damit bleibt das riesige Stahlwerk Asowstal in der Hafenstadt in der Hand ukrainischer Truppen. „Ich halte die vorgeschlagene Erstürmung des Gewerbegebiets für nicht notwendig“, erklärte Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu. „Ich befehle Ihnen, diese abzusagen.“ Nach russischen Angaben haben sich dort rund 2000 Kämpfer verschanzt. Es sei nicht nötig, in die Katakomben unter dem Werk einzudringen, sagte Putin. „Riegeln sie das Gebiet ab, so dass keine Fliege durchkommt“, befahl er Schoigu. Die USA sagten der Ukraine weitere Hilfe mit schweren Waffen zu. Diese würden „direkt an die Frontlinien der Freiheit“ geschickt, versprach Präsident Joe Biden nach einem Treffen mit ukrainischen Regierungsmitgliedern in Washington.