Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Scholz: Ukraine-Krieg erhöht Druck auf Klimaziel

Um weiteres Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, müssten die klassischen Industrieländer in die Entwicklung neuer Technologien investieren, die dann weltweit genutzt werden könnten, sagte Scholz. „Es werden die Länder des globalen Südens in Asien, in Afrika, im Süden Amerikas den gleichen Wohlstand wollen. Und das ist auch richtig so. Deswegen müssen wir die Technologien entwickeln, in denen genau dieses Wachstum jetzt stattfinden kann, ohne dass wir auf diesem Planeten nicht mehr gut leben können, weil wir die Luft verbrauchen, die wir zum Atmen brauchen.“