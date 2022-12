Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Schwere russische Angriffe auf Kiew – Ukrainische Rakete in Belarus

Das Land sei auch auf den Importstopp für Pipeline-Öl zum 1. Januar vorbereitet, sagte Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die Rohölversorgung Deutschlands ist auch im kommenden Jahr gesichert.“ Das im Mai in der Europäischen Union vereinbarte Embargo gegen russisches Tankeröl ist seit 5. Dezember in Kraft. Ziel ist, für Russland die Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu erschweren. Zusätzlich greift am 1. Januar ein deutscher Importstopp für russisches Öl, das per Pipeline kommt.