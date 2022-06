Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Selenskyj: Russland kontrolliert 20 Prozent der Ukraine

Für die Öl-Raffinerie PCK in Schwedt/Oder wird es nach Worten des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), keine Ausnahmegenehmigung vom Ölembargo geben. Im rbb24-Inforadio schloss er dies am Donnerstag aus. „Es ist eine klare Entscheidung des Kanzlers und der Bundesregierung, gemeinsam zu sagen: Wir verzichten auf russisches Rohöl auch durch die Pipeline“, so Kellner. Der Kanzler habe diese Protokollerklärung in Brüssel abgegeben. „Es ist nun wirklich nicht an mir, den Kanzler zu korrigieren – im Gegenteil.“