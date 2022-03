Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag Wirtschaftsminister Robert Habeck kündigt weitere Sanktionen an

Russland hatte in der fünften Woche seines Krieges in der Ukraine angekündigt, seine militärischen Aktivitäten im Nordwesten des Landes und um die Hauptstadt Kiew zurückzufahren. Das britische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag mit, dass man aber in den Vororten Kiews dennoch in den kommenden Tagen heftige Kämpfe erwarte. Selenskyj führte den Teilrückzug der russischen Truppen vor allem auf dortige militärische Rückschläge zurück.