Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Selenskyj: Moskaus „Energieterror“ aushalten

Die Schweiz verweigert Deutschland die Weitergabe von Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine. Wegen des Neutralitätsrechts könne die Schweiz einer Anfrage um Weitergabe von Kriegsmaterial mit Schweizer Ursprung an die Ukraine nicht zustimmen, wie das Wirtschaftsministerium in Bern mitteilt. Dies gelte, solange wie die Ukraine in einem internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sei. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte die Schweiz am 21. Oktober ersucht, die ursprünglich in der Schweiz produzierten rund 12.400 Patronen für Gepard-Panzer an die Ukraine weitergeben zu können.