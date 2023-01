Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Debatte über Leopard-Lieferung gewinnt Fahrt

Polen will nach den Worten von Präsident Andrzej Duda Leopard-Kampfpanzer im Rahmen einer internationalen Koalition in die Ukraine liefern. „Eine Kompanie Leopard-Panzer wird im Rahmen der Koalitionsbildung übergeben“, sagte Duda am Mittwoch bei einem Besuch in der westukrainischen Stadt Lwiw. „Wir wollen, dass es eine internationale Koalition wird.“ Damit wächst der Druck auf die Bundesregierung, ihre Zustimmung für die bisher abgelehnte Lieferung von Leopard-Panzern zu geben. Ein Regierungssprecher in Berlin betonte dagegen am Abend auf Anfrage, es habe sich nichts an der deutschen Position geändert.