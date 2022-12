Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Selenskyj geht gegen russische Kirche vor

„Die Situation an der Front ist schwierig“, sagte Selenskyj am Abend. „Trotz extrem großer russischer Verluste versuchen die Besatzer immer noch, in die Region Donezk vorzudringen, in der Region Luhansk Fuß zu fassen, in die Region Charkiw vorzudringen, sie planen irgendetwas im Süden.“ Dennoch stehe die Verteidigung aufrecht. „In diesem Jahr wird Russland hunderttausend getötete Soldaten verlieren und Gott weiß wie viele Söldner“, prophezeite der Präsident.