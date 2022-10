Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Selenskyj nennt frisch mobilisierte russische Soldaten „Kanonenfutter“

Luftabwehr und Artillerie, das sei das, was die Ukraine derzeit am meisten brauche, sagte Lambrecht auf die Frage, ob in Brüssel auch über die Lieferung von Kampfpanzern beraten werde. Und das sei genau das, was Deutschland liefere. Auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen sei wichtig. Hierzu werde Deutschland ebenfalls einen „signifikanten Beitrag“ leisten. Von dem Treffen in Brüssel werde das klare Signal an die Ukraine ausgehen, dass die Nato unverändert an der Seite des von Russland angegriffenen Landes stehe.