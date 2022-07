Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Ukraine feiert Rückeroberung der Schlangeninsel

In Tadschikistan ist Putin auf seiner ersten Auslandsreise seit dem von Russland Ende Februar begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er wolle sich ein Bild von der Lage in Zentralasien machen, sagte Putin beim Gespräch mit dem autoritären tadschikischen Präsidenten Emomali Rachmon. Er sprach von einer „gemeinsamen Verantwortung“ für die Stabilität in der Region. Russland unterhält in Tadschikistan eine Militärbasis. Am Mittwoch will Putin in das ebenfalls zentralasiatische und einst sowjetische Land Turkmenistan reisen.