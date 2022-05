Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag G7-Staaten geben Ukraine zusätzliche 9,5 Milliarden Dollar

Aus dem umkämpften Stahlwerk Azovstal in Mariupol meldeten sich die letzten ukrainischen Verteidiger zu Wort. In den internationalen Bemühungen um Unterstützung für die Ukraine wollen die Außenminister der Europarats-Staaten am Freitag in Turin in Italien beraten. Außenministerin Annalena Baerbock setzt dabei auf die Geschlossenheit der Europäer: „Diese haben wir bewiesen, als wir gemeinsam entschieden haben, Russland aus dem Europarat auszuschließen“, sagte die Grünen-Politikerin vor dem Treffen.