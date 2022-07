Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Kreml – Russland bremst nicht Rücknahme von Gasturbine

„Unser letztes Gebräu von Heineken in Russland war im März, die letzte Verpackung Anfang April und der letzte Verkauf in der zweiten Aprilwoche“, erklärte die niederländische Brauerei per E-Mail. „Danach wurde kein Heineken mehr von Heineken in Russland gebraut oder verkauft.“ Am 28. März hatte Heineken bekannt gegeben, Russland zu verlassen und seine Geschäfte an einen neuen Eigentümer übergeben zu wollen.