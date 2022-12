Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Moskau holt Waffenhändler But heim

In Moskau bejubeln nationalistische Kreise die Heimkehr von Viktor But, dem „Händler des Todes“. Der in den USA inhaftierte Waffenhändler wurde am Donnerstag gegen die US-Basketballerin Brittney Griner ausgetauscht, die in Russland wegen Drogenbesitzes einsaß. Die Athletin war Anfang des Jahres auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo mit einer geringen Menge Vape-Kartuschen und Haschisch erwischt und in einem als politisch motiviert kritisierten Prozess zu neun Jahren verurteilt worden. In Kiew will derweil der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der russischen Führung wegen „Minen-Terrors“ den Prozess machen lassen.