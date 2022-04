Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Moskau kündigt verstärkte Raketenangriffe auf Kiew an

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau schossen russische Truppen in der ukrainischen Region Tschernihiw einen Helikopter der Ukraine vom Typ Mi-8 ab, der an dem Angriff in der Region Bryansk beteiligt gewesen sein soll. Die Behörden in der Grenzregion Belgorod meldeten am Donnerstag ebenfalls Beschuss aus der Ukraine.