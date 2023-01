Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Moskau meldet Einnahme von Soledar – Erster Erfolg seit Juli

Am Abend des 12. Januar sei Soledar in die Kontrolle der russischen Streitkräfte übergegangen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag in Moskau. Er sprach von einer „großen Bedeutung für die Fortsetzung der erfolgreichen Offensive“ im Gebiet Donezk.