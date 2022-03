Ukraine-Krieg Die Lage am Freitag: Nach Beschuss Feuer in ukrainischem Atomkraftwerk

Die Strahlungssicherheit des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja sei allerdings gewährleistet, berichtet der ukrainische TV-Sender Ukraine 24 unter Berufung auf den Direktor der Anlage. Die russische Nachrichtenagentur RIA berichtet unter Berufung auf einen Sprecher des AKW, die Werte zur radioaktiven Strahlung hätten sich nicht verändert. Die Internationale Atomaufsichtsbehörde IAEA ist auch in Kontakt mit den ukrainischen Behörden wegen der Situation in dem Kernkraftwerk Saporischschja. Nach Angaben der ukrainischen Atomaufsicht seien die Werte der radioaktiven Strahlung unverändert, schreibt die IAEA auf Twitter. IAEA-Direktor Rafael Grossi fordere den Stop der Gewalt und warne vor der ernsten Gefahr, falls der Reaktor getroffen würde. Nach Angaben der ukrainischen Staatssicherheit ist ein Feuer außerhalb der Anlage in einem Trainingsgebäude ausgebrochen.