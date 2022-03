Ukraine-Krieg Die Lage am Freitag: Russische Truppen nehmen größtes Atomkraftwerk Europas ein

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betont: „Wir werden die Ukrainerinnen und Ukrainer niemals ihrem Schicksal überlassen.“ Vor ihrer Abreise zu Beratungen in Brüssel erklärt die Grünen-Politikerin, Russlands Präsident Wladimir Putin treibe mit seinem Krieg gegen die Ukraine „auch sein eigenes Land in den Ruin“. Putin müsse weiterhin mit „geschlossenem Handeln und weltweiter Isolation Russlands“ rechnen. In Brüssel stehen Beratungen der Nato-, G7- und EU-Außenminister an.