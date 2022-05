Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Satellitenbilder zeigen getroffenes russisches Versorgungsschiff

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat vor einer neuen Wirtschaftskrise und Stagflation in Deutschland durch ein mögliches Gasembargo gewarnt. „Ein einseitiges Gasembargo Deutschlands gegenüber Russland etwa würde uns in eine Doppel-Krise stürzen, dann wären wir in einer Stagflation, also in einer Wirtschaftskrise und noch stärker steigenden Preisen“, sagte Heil der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ einem Vorabbericht zufolge.