Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag Ukraine drängt Scholz zu Entscheidung für Waffen – Zoff in Koalition

15. April 2022 , aktualisiert 15. April 2022, 08:57 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz Bild: imago images Bild:

Die Forderungen an die Adresse von Kanzler Scholz nehmen zu, auch schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Kiew macht Druck, aber auch in der eigenen Koalition verschärfen sich die Kontroversen. Die Lage im Überblick.