Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Aufrüstung statt Rückzug – Nato wappnet sich gegen Putins Russland

Zu den mehr als 300.000 Einsatzkräften in hoher Bereitschaft will Deutschland mindestens eine Division beisteuern, also 15.000 Soldaten. Die Bundeswehr soll zudem eine Kampftruppen-Brigade mit 3000 bis 5000 Soldaten für Litauen führen. Die schnellen Eingreifkräfte sollen in Friedenszeiten in der Regel unter nationalem Kommando stehen, könnten dann aber im Ernstfall vom Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa (Saceur) angefordert werden. Sie sollen in zehn bis 50 Tagen bereit sein für eine Verlegung ins Einsatzgebiet.