Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Ukraine feiert im Schatten des Krieges

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks UNHCR und fördert die Nothilfe in der Ukraine. Durch massive Verwüstungen in Städten und Zerstörung der zivilen Infrastruktur können in der Ukraine jedoch weiter viele Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Dazu gehört die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Der UNHCR ist den Angaben zufolge bereits seit den 1990er Jahren in der Ukraine und leistet vor Ort humanitäre Hilfe. Der UNHCR unterstütze die Behörden in den Nachbarländern der Ukraine bei der Registrierung von Neuankömmlingen. Dies erleichtere es, die am stärksten gefährdeten Gruppen und Personen mit besonderen Bedürfnissen zu identifizieren wie unbegleitete Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und Personen, die von einer Vertreibung besonders bedroht sind.