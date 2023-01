Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Wagner-Gruppe vermeldet Einnahme von Soledar

Russland ist eigentlich der engste Verbündete Armeniens, Moskau unterhält in der früheren Sowjetrepublik auch einen Militärstützpunkt. Zugleich will sich der Kreml enge Beziehungen zum ölreichen Aserbaidschan bewahren. Westliche Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben Russland zudem in eine größere Abhängigkeit vom wichtigsten Verbündeten Aserbaidschans, der Türkei, gebracht. Mit Blick auf den blockierten Korridor in der Provinz Latschin hat Moskau eine abwartende Haltung eingenommen und Armenien damit verärgert.