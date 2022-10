Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Selenskyj verspricht schnellen Wiederaufbau

Viele Menschen in Kiew und anderen Städten waren am Montagmorgen auf dem Weg zu Arbeit, als die Raketen einschlugen, Straßen und Häuser zerstörten und auch Autos in Brand setzten. Landesweit gab es Luftalarm. Das Entsetzen in der Ukraine und weltweit war groß. Bei den Angriffen wurde auch ein Gebäude getroffen, in dem sich das deutsche Konsulat befindet. Das bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Der Betrieb in dem Konsulat ist aber seit Kriegsausbruch eingestellt.