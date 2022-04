Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Russland stoppt erste Gaslieferungen nach Europa

Die russische Seite droht nach Berichten über Anschläge in dem Separatisten-Gebiet Transnistrien in Moldau indirekt mit einem militärischen Einsatz in der Region. Das Außenministerium in Moskau warnte am Dienstag vor einem Szenario, in dem Russland intervenieren müsse, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA ohne nähere Details zu nennen.