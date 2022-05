Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Selenskyj: Telefonat mit Scholz „recht produktiv“

Die russischen Invasoren haben im Ukraine-Krieg weitere Rückschläge hinnehmen müssen. In der Region Charkiw erreichte eine ukrainische Patrouille die russische Grenze. Die Ukraine meldete zudem, ihre Truppen hätten einen russischen Vorstoß in die Region Sumy vereitelt. In Mariupol im Süden setzte Russland seine Angriffe auf die Fabrik Asovstal fort. Gleichzeitig öffnet das Land nach eigener Darstellung einen humanitären Korridor am Stahlwerk. Der Korridor solle dazu genutzt werden, um verletzte ukrainische Soldaten in medizinische Einrichtungen in der von Russland kontrollierten Stadt Nowoasowsk zu bringen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Auf dem umstellten, weitläufigen Werksgelände harren mutmaßlich seit Wochen noch zahlreiche ukrainische Kämpfer teils verletzt und unter widrigsten Bedingungen aus.