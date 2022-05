Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Gasfluss über die Ukraine stockt – Norwegen springt ein

Der Krieg in der Ukraine lässt den Gasfluss in Richtung Europa und Deutschland stocken. Man liefere zwar weiterhin Gas über die Ukraine in Richtung Westen, allerdings weniger als zuletzt, teilte der russische Gazprom-Konzern am Mittwoch mit. Der ukrainische Netzbetreiber GTSOU hatte zuvor angekündigt, er könne eine Verdichterstation wegen des Konflikts in der Region Luhansk nicht mehr betreiben. Daher werde der Gasfluss über diese Route eingestellt.