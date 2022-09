Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Lettland: Neue Phase des hybriden Krieges

In den beiden Gasleitungen von Russland nach Deutschland wurden - nach einem ersten Druckabfall in der Nacht auf Montag – insgesamt drei Lecks entdeckt. Sie traten in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm teils in dänischen, teils in schwedischen Gewässern auf. Die Ursache wurde noch nicht festgestellt. Sabotage wird nicht ausgeschlossen.