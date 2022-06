Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Milliarden an russischem Vermögen in Deutschland eingefroren

Russland kündigte darüber hinaus für Mittwoch die Schaffung eines humanitären Korridors an. Durch diesen sollen sich Zivilisten in Sicherheit bringen können, die in dem Werk Zuflucht gesucht haben. In den Kellern unter dem Werk werden dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge 540 bis 560 Zivilisten vermutet.