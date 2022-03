Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Putin: Deutschland kann Gas weiter in Euro zahlen

Russland will bei der angestrebten Umstellung der Gas-Zahlungen für „unfreundliche“ Nationen auf Rubel Insidern zufolge die in den Lieferverträgen vereinbarten Preise nicht ändern. „Die Währung, in der die Zahlung zu leisten ist, wird sich ändern“ sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person in Russland am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Nicht ändern werde sich der vertraglich vereinbarte Preis unabhängig von der Währung. So solle etwa bei in Euro abgeschlossenen Verträgen die Zahlung anhand des von der russischen Zentralbank festgelegten Euro/Rubel-Kurses erfolgen. Bei dem Vorschlag handele es sich aber nur um eines von mehreren diskutierten Szenarien.