Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Putin sieht derzeit keinen Bedarf für weitere Mobilmachung

Papst Franziskus hat den Krieg in der Ukraine mit einer Nazi-Operation verglichen, bei der in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs etwa zwei Millionen Menschen, vor allem Juden, getötet wurden. In seiner Rede vor polnischen Pilgern bei der wöchentlichen Generalaudienz verweist Franziskus darauf, dass die Katholische Universität Lublin in Polen kürzlich den Jahrestag der sogenannten Aktion Reinhard begangen hat. „Möge die Erinnerung an dieses schreckliche Ereignis in allen Menschen Absichten und Handlungen im Sinne des Friedens wecken“, sagt der Papst und bezeichnet die damalige Operation der deutschen Besatzer ausdrücklich als „Vernichtungsaktion“. Dann weicht der Papst vom Text ab und fügt hinzu: „Und die Geschichte wiederholt sich. Wir sehen jetzt, was in der Ukraine passiert“.