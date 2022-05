Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Selenskyj: Kein Deal mit Russland ohne russischen Abzug

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat vor negativen Folgen der geplanten EU-Ölsanktionen gegen Russland gewarnt „Die Ankündigung eines Öl-Embargos dürfte den Ölpreis weiter in die Höhe treiben“, sagte Grimm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Das beeinträchtigt die Wirtschaftsentwicklung und dürfte die Erholung der Wirtschaft in der EU weiter einbremsen.“ Wie stark der Preisanstieg ausfalle, hänge davon ab, ob Russland sein Öl an andere Abnehmer weltweit verkaufen könne. Der geplante Importstopp erst in sechs Monaten habe „auch unerwünschte Effekte“, mahnte Grimm. Die Ankündigung dürfte die Preise in die Höhe treiben in dem Zeitraum, in dem auch Deutschland noch russisches Öl beziehe. „Dadurch realisiert Russland höhere Einnahmen – gerade das möchte man aber in der kurzen Frist verhindern.“