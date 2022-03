Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch Selenskyj wird im Bundestag sprechen – Biden kündigt weitere Hilfen für die Ukraine an

In der Nacht meldete die Ukraine erneut Kämpfe mit russischen Angreifern unter anderem in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Große Sorge herrscht nach wie vor um die Menschen in der belagerten und teilweise zerstörten Hafenstadt Mariupol. Tausende fliehen aus der Stadt in Privatautos. Ein Theater in der Hafenstadt, in dem sich wohl mindestens 500 Zivilisten aufgehalten haben sollen, soll von russischen Truppen beschossen worden sein.