Ukraine-Krieg – die Lage am Mittwoch USA erwägen Patriot-Flugabwehrsysteme für Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für die bei einer Konferenz in Paris in die Wege geleitete Winter-Soforthilfe für sein Land bedankt. Damit könne unter anderem das schwer beschädigte Stromnetz wiederaufgebaut werden, sagte er am Dienstagabend. Die USA erwägen unterdessen die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen an Kiew. Und die Internationale Atomenergiebehörde will künftig alle Atomkraftwerke der Ukraine direkt überwachen.