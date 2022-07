Ukraine-Krieg – die Lage am Montag Deutschland verteidigt Einsatz für Gasturbine gegen Kritik aus Kiew

Wegen des Krieges in der Ukraine verlängerten Russlands Behörden die Flugverbote im Süden des eigenen Landes bis zum 18. Juli. Betroffen sind viele beliebte Sommerferienorte der Russen. Insgesamt elf Flughäfen blieben weiterhin gesperrt, darunter der im Schwarzmeer-Kurort Anapa, in Rostow am Don und in der Großstadt Krasnodar, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija in Moskau mit. Russland hatte nach der Invasion in die Ukraine am 24. Februar mehrere Airports geschlossen und die Verbote immer wieder verlängert.