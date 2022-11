Ukraine-Krieg – die Lage am Montag Selenskyj stellt auf harten Winter ein

Der Export von ukrainischem Getreide über drei Häfen am Schwarzen Meer geht weiter. Zwei Frachter mit Sojabohnen gingen am Freitag auf die Fahrt Richtung Spanien und Türkei, wie das Kontrollzentrum in Istanbul mitteilte. In den türkischen Meerengen warten diesen Angaben nach 28 Frachter auf die Kontrollen zur Fahrt in die Ukraine oder aus der Ukraine. Die Vereinten Nationen und die Türkei ermöglichten in Vereinbarungen mit Kiew und Moskau die Exporte.