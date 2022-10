Ukraine-Krieg – die Lage am Montag Selenskyj verteidigt den Getreidedeal

In den Regionen der Südukraine, die der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich für annektiert erklärte, wurde am Samstag weiter gekämpft. Der stellvertretende Leiter der von Moskau eingesetzten Verwaltung in der Region Cherson, Kirill Stremusow, sagte, dass die Menschen auf die Halbinsel Krim und in Städte im Südwesten Russlands flüchten könnten. Allen Bewohnern, die sich zum Verlassen der Region bereit erklären, bot Russland kostenlose Unterkünfte an.