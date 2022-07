Ukraine-Krieg – die Lage am Montag Ukraine kritisiert Kanada für Sanktionsausnahme bei Gasturbine

Seit Wochen kursierten in Berlin und Kiew Gerüchte, dass Melnyk bald auf einen anderen Posten wechseln würde. Er war unter anderem als künftiger stellvertretender ukrainischer Außenminister gehandelt worden. Außenministerin Annalena Baerbock hatte vergangenen Dienstag gesagt, dass seit längerem über einen Wechsel auf dem Posten des ukrainischen Botschafters in Deutschland gesprochen werde. Das ukrainische Präsidialamt hatte am Samstag bekanntgegeben, dass auch die Chefdiplomaten in Norwegen, Tschechien, Ungarn und Indien abberufen würden. „Diese Rotation ist ein normaler Bestandteil der diplomatischen Praxis“, teilte Selenskyj in einer Erklärung mit. Er hatte in den vergangenen Monaten von ukrainischen Botschaftern gefordert, in ihren Gastländern internationale Unterstützung und Militärhilfe für die Ukraine zu sammeln – und Botschafter entlassen, mit deren Bilanz er nicht zufrieden war.