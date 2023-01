Ukraine-Krieg – die Lage am Montag Ex-Nato-General rechnet 2023 mit Waffenstillstand

„Die russischen Terroristen waren bereits erbärmlich, und sind auch so ins neue Jahr gestartet”, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. Doch diese Angriffe könnten den Ukrainern nichts anhaben. „Unser Zusammengehörigkeitsgefühl, unsere Authentizität, das Leben selbst - all das steht so sehr im Kontrast zu der Angst, die in Russland vorherrscht.”