Ukraine-Krieg – die Lage am Montag Kiew teils ohne Wasserversorgung nach Raketentreffer

Seit einer Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke hat Russland in den vergangenen Wochen seine Angriffe auf Energieanlagen und Städte in der Ukraine verschärft. Auch in Kiew waren am Montag mehrere Explosionen zu hören, wie Reuters-Reporter aus der ukrainischen Hauptstadt berichteten. „Die russischen Terroristen haben wieder einmal Energieanlagen in zahlreichen Regionen der Ukraine angegriffen“, schrieb der Vertreter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. „Einige Raketen wurden von der Luftabwehr abgefangen, einige schlugen in ihrem Ziel ein.“ Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warf Russland vor, die Zivilbevölkerung anzugreifen. „Anstatt auf dem Schlachtfeld zu kämpfen, kämpft Russland gegen Zivilisten“, schrieb er auf Twitter. „Russland macht das, weil es noch über Raketen verfügt und den Willen, Ukrainer zu töten.“