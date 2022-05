Ukraine-Krieg – die Lage am Montag Naftogaz-Chef fordert vollständiges Öl- und Gas-Embargo gegen Russland

Bei dem zunehmend geforderten Embargo für russisches Öl könnte die Europäische Union Insidern zufolge womöglich Ausnahmen für die besonders auf die Importe angewiesenen EU-Mitglieder Ungarn und Slowakei machen. Um die Einheit unter den 27 EU-Staaten zu wahren, werde die EU-Kommission Ungarn und der Slowakei womöglich „eine Ausnahme oder eine lange Übergangsperiode“ zugestehen, sagen zwei EU-Vertreter. Ein Öl-Embargo würde ohnehin voraussichtlich phasenweise eingeführt und höchstwahrscheinlich erst ab Anfang kommenden Jahres vollständig greifen. In der EU laufen Bestrebungen, dass ein sechstes Sanktionspakets ein Öl-Embargo gegen Russland beinhaltet, um so eine der wichtigsten Einnahmequellen der Regierung in Moskau zu schließen. Es wird damit gerechnet, dass die Kommission am Dienstag ihre Arbeit an dem Paket abschließt. Am Mittwoch soll es dann den Botschaftern der Regierungen in der EU vorgestellt werden.