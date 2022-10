Ukraine-Krieg – die Lage am Montag: Putin bezeichnet Raketenschläge gegen Ukraine als Reaktion auf „Terroranschläge“

Die EU-Kommission hat den schweren russischen Raketenbeschuss als abscheulich verurteilt. „Es handelt sich um barbarische und feige Angriffe“, sagte ein Sprecher. Sie seien ein Verstoß gegen das Völkerrecht und eine weitere Eskalation des Krieges, die völlig inakzeptabel sei. Unter Verweis auf eine Beschwerde der Republik Moldau, wonach drei von Russland abgefeuerte Marschflugkörper ihren Luftraum verletzt hätten, sagte der Sprecher. Die Nutzung des Luftraums von Nachbarländern für Angriffe auf die Ukraine sei inakzeptabel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, solche Handlungen hätten im 21. Jahrhundert nichts zu suchen. „Ich verurteile sie auf das Schärfste. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Zusätzliche militärische Unterstützung durch die EU ist auf dem Weg.“



Auch Deutschland will in den kommenden Tagen ein neues Luftabwehrsystem an die Ukraine liefern. „Der neuerliche Raketenbeschuss auf Kiew und die vielen andere Städte macht deutlich, wie wichtig die schnelle Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine ist“, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. „Deshalb unterstützen wir jetzt besonders mit Flugabwehrwaffen. In den nächsten Tagen steht das erste von vier hochmodernen IRIS-T SLM Luftverteidigungssystemen zum wirksamen Schutz für die Menschen in der Ukraine bereit.“ Die restlichen drei Systeme sollten im kommenden Jahr folgen, ergänzte das Ministerium.